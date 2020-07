Turismo in Basilicata, Cupparo: “La sinergia ci ha fatto ottenere risultati importanti”

“La stretta ed efficace sinergia di azione tra Regione, Comuni, operatori turistici, Apt Basilicata, Aziende Sanitarie, personale medico e infermieristico sta dando risultati importanti e significativi in questa difficile stagione turistica”: lo ha detto l’assessore alle attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, in un incontro con “gli operatori della filiera turistica della costa tirrenica lucana per fare il punto della situazione”. Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, Cupparo “ha aggiornato sull’attività degli uffici dipartimentali per le istanze relative all’avviso pacchetto turismo. Con il nuovo elenco di questi giorni, che contiene 123 beneficiari e che si somma ai due precedenti, salgono a 907 i soggetti beneficiari, per i quali sono già stati predisposti i provvedimenti di impegno per complessivi 5,9 milioni di euro e di liquidazione per complessivi 5,8 milioni di euro”. Nell’evidenziare che “sono 1.604 le domande presentate”, l’assessore ha parlato della “tempestività del lavoro svolto dal Dipartimento con l’obiettivo di garantire liquidità ai titolari di impresa, per affrontare nel migliore dei modi la stagione turistica 2020”.