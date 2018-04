Turismo di montagna sostenibile: buone pratiche in tutta Italia

Legambiente ha pubblicato il suo report ‘Nevediversa’, in cui viene fatto un bilancio sul turismo invernale sostenibile ad alta quota, dando spazio e voce a 41 buone pratiche, che vanno dalle Alpi agli Appennini. Tanti, quindi, gli esempi presi in considerazione. C’è l’Unione Montana Valle Maira e il Consorzio Turistico Valle Maira (CN) che con lungimiranza stanno promuovendo su un’intera valle forme di turismo dolce e sostenibile: dallo sci alpinismo con percorsi di oltre 100km a quello di fondo con una pista di 50 km che si snoda tra Ponte Marmora e Chiappera e altri interessanti circuiti localizzati nei valloni laterali di Canosio ed Elva. E poi c’è la possibilità di fare escursioni con le ciaspole, di pattinare sul ghiaccio, scalare le cascate ghiacciate. In Liguria il Parco Naturale Regionale del Beigua dal 2016 ha inaugurato cinque tracciati, per un totale di 50 km, percorribili con le ciaspole che si snodano lungo alcuni tratti dell’Alta Via dei Monti Liguri, nei boschi di Sassello e lungo gli itinerari di crinale in Valle Orba e Valle Stura. In Lombardia l’esempio virtuoso arriva dal Parco Orobie (SO) che da gennaio a marzo offre diversi appuntamenti per praticare sci alpinismo e per scalare le cascate di ghiaccio, in compagnia delle Guide del Parco, guide alpine e accompagnatori di media montagna accreditati dalla Regione Lombardia. Ogni settimana propone le ‘Ciaspolate del Sabato’ e tra proposte didattiche ‘Inverno sostenibile’ che educa sul rapporto uomo-natura in un periodo molto delicato per gli animali, quello invernale. I ragazzi, dopo una lezione in classe, vengono accompagnati da una Guida del Parco in una escursione con ciaspole nella Val Tartano, per conoscere meglio l’ambiente montano invernale e scoprire e riconoscere insieme le tracce degli animali. Da Ornica (BG) arriva l’esempio della Cooperativa Donne di Montagna che ha realizzato il primo albergo diffuso della Lombardia e la prima cooperativa di comunità, salvando così il paese dall’abbandono e costruendo una prospettiva di turismo sostenibile. In Veneto la Comunità Montana Centro Cadore (BE) ha creato un circuito sinergico che coinvolge molte realtà territoriali per definire itinerari semplici ma suggestivi da percorrere con ciaspole o pelli. C’è poi l’A.p.T. Piné Cembra (Tn) che propone una ricca offerta di sport invernali con la natura: dal pattinaggio sul ghiaccio sui laghi del territorio, tracciati per scii di fondo, itinerari per ciaspole. Spostandoci verso l’arco appenninico, in Emilia Romagna la Città metropolitana di Bologna – Servizio Attività produttive e Turismo e Tper, CAI di Bologna propongono da 26 anni escursioni estive e invernali sull’Appennino bolognese il cui punto di partenza si raggiunge con il treno. In Abruzzo esempi virtuosi arrivano dal Parco Nazionale della Majella (AQ) che valorizza e promuove un turismo sportivo ecocompatibile. Il Parco Equituristico Majella Morrone asd (AQ) che propone L’inverno in sella con viaggi e trekking a cavallo sulla neve. Tra le altre buone pratiche sugli Appennini, in Basilicata c’è quella di Infopollino Centro Escursioni in collaborazione con ASD Pollino Discovery che propone Ciaspolando verso sud prima e unica gara con le ciaspole del centro sud Italia. In Calabria l’Associazione CamminaSila promuove il territorio silano attraverso attività outdoor come il trekking, la mountain Bike, le ciaspole, lo sci di fondo, la canoa e tutte quelle attività eco-sostenibili che consentono di far conoscere il territorio in ogni stagione. E poi in Sicilia, la Rete turistica sostenibile di Legambiente Sicilia (PA) organizza attività escursionistiche sulla neve con le ciaspole per scoprire le Madonie.