Trump: in arrivo aiuti dagli Usa all’Italia per 100 milioni di dollari

Gli Stati Uniti invieranno all’Italia attrezzature per il contrasto all’epidemia di coronavirus “per cento milioni di dollari”. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump durante la sua conferenza stampa giornaliera sulla pandemia. L’inquilino della Casa Bianca ha confermato di averne discusso con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante uan conversazione telefonica. “Giuseppe era molto felice. Loro stanno attraversando un momento difficile”, ha sottolineato Trump. Il presidente Usa, in particolare, ha precisato che il suo paese invierà anche ventilatori in Italia, Francia e Spagna. Conte e Trump hanno avuto una “lunga e amichevole” conversazione telefonica, ha annunciato questa sera lo stesso presidente del Consiglio italiano in un messaggio su Twitter. “Molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida”, ha scritto Conte.