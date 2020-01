Troppo stress fa venire i capelli bianchi: lo dice anche la scienza

Scoperto da scienziati americani e brasiliani perché lo stress fa venire i capelli bianchi. Uno studio che ha messo in luce anche un modo per arrivare a impedire che ciò accada, evitando così l’obbligo della tintura, ‘strategia’ oggi usata non solo dalle donne per ritrovare il colore della giovinezza. Ebbene, in alcuni esperimenti sui topi le cellule staminali che controllano il colore del pelo sono state danneggiate in seguito a uno stress intenso. Così, grazie a una scoperta arrivata per caso, topi dal pelo scuro sono diventati completamente bianchi in poche settimane. La cosa ha colpito gli studiosi, che hanno esaminato attentamente il fenomeno e sono convinti valga la pena esplorare ulteriormente questa strada, per poter sviluppare un farmaco capace di prevenire l’invecchiamento e la perdita di colore dei capelli. Uomini e donne possono ingrigire in qualsiasi momento, in genere a partire dai 30 anni, un fenomeno che è collegato a quello sperimentato dai genitori. Sebbene dipenda principalmente dal processo naturale di invecchiamento e dai geni, anche lo stress può svolgere un ruolo nell’imbiancarsi della chioma. Gli autori del lavoro, pubblicato su ‘Nature’ dalle Università di San Paolo e di Harvard, ritenevano che il fenomeno fosse collegato alle cellule staminali dei melanociti, che producono melanina e sono responsabili del colore di capelli e pelle. Ma mentre eseguivano degli esperimenti sui topi, si sono imbattuti sull’effetto dello stress. “Ora sappiamo con certezza che lo stress è responsabile di questo specifico cambiamento del colore dei capelli e sappiamo come funziona”, afferma Ya-Cieh Hsu, autore della ricerca e studioso dell’Università di Harvard. Il dolore nei topi ha innescato il rilascio di adrenalina e cortisolo, facendo battere più forte il cuore, aumentando la pressione sanguigna e causando stress acuto. Questo processo ha quindi accelerato l’esaurimento delle cellule staminali che producono melanina nei follicoli piliferi. “Mi aspettavo che lo stress fosse un male per il corpo – ha detto Hsu – Ma l’impatto dannoso che abbiamo scoperto andava oltre ciò che immaginavo. Dopo pochi giorni, tutte le cellule staminali sono andate perse, e una volta perso non puoi rigenerare il pigmento: il danno è permanente”. Analizzando i geni degli animali, i ricercatori hanno identificato anche la proteina che danneggia le staminali a causa dello stress. Quando poi questa proteina è stata soppressa, il trattamento ha impedito il cambiamento di colore del pelo. Questo apre la strada a una strategia per ritardare l’arrivo dei capelli grigi prendendo di mira la proteina chiave (Cdk) con un farmaco. “Questi risultati non sono una cura o un trattamento per i capelli grigi – ha precisato Hsu alla Bbc – La nostra scoperta, fatta nei topi, è solo l’inizio di un lungo viaggio” alla ricerca di una soluzione per le persone.