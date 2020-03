Tribunale di Lagonegro, nuove disposizioni sulle udienze per l’emergenza coronavirus

Lagonegro (PZ) – Nuove disposizioni per le attività giudiziarie al tribunale di Lagonegro. la decisione della camera penale De Marsico di ieri, non ha convinto il Presidente del Tribunale di Lagonegro, Luigi Pentangelo, che con un decreto ha disposto che le udienze si dovranno tenere a porte chiuse, senza accesso del pubblico ed inoltre il Presidente dei Collegi giudicanti o il Giudice delle udienze monocratiche dovranno determinare in anticipo l’ordine di trattazione delle cause secondo tre fasce orarie, ciascuna delle quali avrà una sua durata, con indicazione del termine d’inizio e di fine prestabiliti secondo il criterio del numero complessivo delle cause dell’udienza, del loro oggetto, del numero delle parti e dei loro difensori. Sospendere le udienze avrebbe significato ingolfare le attività giudiziarie del tribunale e di conseguenza la decisione di effettuare le udienze con la sola assenza del pubblico.