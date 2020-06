Trasporto su gomma, l’appello di Fenoglio: “Bisogna agire per far ripartire il settore”

“Il comparto del trasporto merci su gomma, dopo la Fase 1 e 2, stenta a ripartire: bisogna agire subito. Non si può più aspettare. Facendo il bene dei trasporti si fa il bene di tutto il nostro Paese”. Lo ha detto oggi ad Eboli, nel Salernitano, Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, (l’associazione che rappresenta tutti i costruttori esteri di auto e mezzi di trasporto pesanti in Italia) durante la consegna da parte di Diesel Tecnica di 60 nuovi veicoli pesanti a Napolitrans, aziende leader nazionale nel settore della logistica e del trasporto su gomma. “Il settore dei trasporti – ha sottolineato – non deve essere considerato usa e getta, ma ha un valore strategico per la competitività dell’Italia in Europa”. Franco Fenoglio, alla presenza degli onorevoli Franco Picarone e Luca Cascone nonché di diversi imprenditori del Salernitano, ha lanciato un appello: “Basta promesse, il settore dei trasporti su gomma ha bisogno di fatti. I camion non trasportano solo merci, ma soprattutto economia”.