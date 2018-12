Trasporti – In Campania nel 2019 prevista crescita per porti

Previsione di crescita per il 2019 per i porti della Campania. Il trend positivo è previsto per i tre porti di Napoli, Salerno e Castellammare, in tutti i settori marittimi: dalle dalle crociere al trasporto merci, dallo yachting e trasporto passeggeri. E’ il dato ufficiale comunicato alla stazione marittima di Napoli per il brindisi di fine anno indetto da Assoagenti Campania, a cui hanno partecipato oltre cento persone del comparto marittimo regionale. Inoltre ha partecipato la Direzione Marittima Regionale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.