Trasporti – Il Frecciargento fermerà anche a Maratea (PZ).

Maratea (PZ) – Dopo l’annuncio di Trenitalia che nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato il passaggio e sosta di due Frecciargento a Maratea per la tratta Reggio Calabria – Roma, il sindaco della Perla del Tirreno, Domenico Cipolla non riesce a nascondere la propria soddisfazione, manifestata con un post su facebook. “In poco più di 2h e 30min si raggiungerà e si arriverà da Roma. Si concretizza, almeno in parte, il lavoro messo in campo e costruito insieme all’ufficio trasporti della Regione Basilicata”. Così scrive Cipolla, che inoltre sottolinea il grande lavoro di sinergia fatto con la Regione Basilicata e in particolare col Presidente Marcello Pittella: “La sosta del Frecciargento è stata fortemente sostenuta da questa Amministrazione e voluta dal Presidente della Giunta Regionale Marcello Pittella e dunque vederla diventare realtà alle porte dell’estate mi riempie di gioia, perché darà un grande impulso all’industria turistica di Maratea e dei paesi vicini”. Una importante occasione che si concretizza, per aumentare il flusso turistico su Maratea e renderla più vicina e appetibile anche a livello infrastrutturale, dopo le notizie positive che arrivano anche dal fronte viabilità.