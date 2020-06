Trasporti – I Tir possono circolare anche domenica 14

I camion potranno circolare anche domenica 14 giugno. La ministra delle infrastrutture Paola De Micheli ha firmato “il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nel giorno 14 giugno per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate”. Per i servizi di trasporto merci internazionale, sottolinea il ministero, “resta invece la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo”. La proroga del provvedimento “è necessaria per far fronte all’emergenza coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico”.