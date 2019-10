Trasporti – Dall’Europa 117 milioni in infrastrutture sostenibili

Bruxelles – Oltre 117 milioni di euro per 39 progetti chiave nel settore dei trasporti: è quanto stanziato venerdì 27 settembre dall’Unione europea per creare collegamenti mancanti in tutto il continente, principalmente investendo sulle modalità di trasporto sostenibile. I progetti ridurranno i rumori prodotti dai treni merci, svilupperanno e miglioreranno i collegamenti ferroviari transfrontalieri e modernizzeranno le infrastrutture portuali chiave. “Non verremo meno al nostro impegno di rendere i trasporti più sostenibili, più sicuri e più intelligenti” ha commentato la commissaria per i Trasporti Violeta Bulc. “La decisione presa – osserva – imprime un ulteriore impulso alla transizione verso una mobilità a basse emissioni in Europa, a partire dalle ferrovie e dai porti”. I progetti verranno finanziati attraverso il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), lo strumento finanziario previsto dall’Ue per sostenere i servizi di trasporto. Fino ad ora il programma ha finanziato 795 progetti per un importo totale di 22,3 miliardi di euro, mobilitando un investimento totale di 47,1 miliardi di euro nel settore dei trasporti.