Trasporti – Cabine piu’ sicure per gli autocarri da settembre 2020

Dal 1° settembre 2020 gli autocarri con cabine più aerodinamiche potranno circolare sulle strade europee: il Consiglio europeo ha approvato il 22 magio l’introduzione anticipata del nuovo design più sicuro e più ecologico. La decisione modifica le norme sulla dimensione massima degli autocarri, anticipando la data alla quale è autorizzata una lunghezza supplementare per consentire una forma più arrotondata delle cabine, senza ridurre lo spazio riservato al carico. La cabina con il “muso” più allungato comporta meno angoli morti, rendendo gli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, più visibili ai conducenti. Contribuirà, inoltre, a ridurre i danni o le lesioni provocate ad altri utenti della strada in caso di collisione: la Commissione stima infatti che tale soluzione potrebbe salvare fino a 500 vite l’anno, principalmente tra i pedoni e i ciclisti nelle aree urbane. Una minore resistenza all’aria dovrebbe ridurre il consumo di carburante fino al 10% ed emissioni più basse contribuiranno alla lotta ai cambiamenti climatici. Prima di potere essere immesse sul mercato, le cabine aerodinamiche dovranno soddisfare i necessari requisiti di omologazione, che saranno adottati entro il 1º novembre 2019.