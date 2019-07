Trasparenza, Camerota (SA) aderisce al sistema PagoPA

Il Comune di Camerota continua a muoversi nell’ottica della trasparenza aderendo al sistema PagoPA. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha progettato e realizzato il sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione, che permette a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici in modo sicuro, semplice e affidabile, in piena trasparenza dei costi di commissione applicati dai Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti (PSP). Agendo in una logica di sistema, pagoPA è diventato da semplice piattaforma a sistema di pagamento integrato, che mette al centro le esigenze della persona, per favorire un’esperienza di navigazione semplice, sia online che offline. PagoPA, inoltre, consente di gestire le transazioni con carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate) in una logica multicanale. Nella nuova versione del Wisp 2.0 (il Wizard Interattivo per la Scelta del PSP) è possibile memorizzare lo strumento di pagamento preferito, per poterlo usare le volte successive. Negli ultimi tre anni, il sistema è diventato uno dei principali strumenti con cui cittadini e imprese pagano i servizi pubblici, un esempio che rappresenta “quel filo rosso” che unisce cittadini, Pubblica Amministrazione e sistema produttivo. Il link che ti riporta al portale di PagoPA: https://camerota.comune.plugandpay.it/ Con PagoPa potrai pagare anche l’imposta di soggiorno. Ricordiamo a tutti i gestori delle strutture ricettive che da quest’anno è possibile pagare le dichiarazioni, relative all’imposta di soggiorno riscossa, tramite PagoPa. Ecco come funziona e quali vantaggi. Grazie a PayTourist il pagamento dell’imposta di soggiorno verso il Comune è diventato più semplice, veloce ed intuitivo. Dal menù di sinistra, nella sezione “Dichiarazioni”, troverai tutte le dichiarazioni suddivise per periodo. Dopo aver proceduto al suo invio, tramite il pulsante “Invia Dichiarazione”, qualora l’importo fosse superiore a zero, apparirà subito un pulsante con scritto “Paga Ora”. Clicca sul pulsante “Paga Ora” ed il sistema ti chiederà di scegliere un metodo di pagamento. Seleziona adesso come metodo di pagamento “PagoPa Efil”, ed in questo modo potrai pagare direttamente online senza dover attendere a lungo il riscontro del pagamento da te effettuato e la relativa ricevuta. Tutto avviene in tempo reale e non ha bisogno di fare fila, potrai pagare dal tuo smartphone e scegliere tra varie tipologie di pagamento con PagoPa. Ad esempio potrai pagare con la tua Carta di Credito* o anche tramite Bonifico Bancario* online. In quest’ultimo caso, dovrai selezionare la voce “Conto Corrente” all’interno del sistema PagoPa, scegliere la tua banca e procedere al pagamento. Se vuoi, inoltre potrai pagare anche con PayPal o SatisPay, all’interno della sezione “Altri Metodi di pagamento*” su PagoPa. Oggi il vantaggio di fare tutto online ti da la possibilità di snellire gli adempimenti, senza sprecare tempo prezioso. Eccoti infine un breve video esplicativo per scoprire come fare, clicca sul link di seguito per vederlo su YouTube – youtu.be/ejcU8oeWdYA. Per maggiori informazioni potrai contattare l’ufficio Tributi – Sezione Imposta di Soggiorno al seguente recapito: 0974935178, Piazza S. Vincenzo – 84040 – Camerota – SA. Il pagamento tramite PagoPa può prevedere una piccola commissione variabile in base al fornitore del servizio scelto