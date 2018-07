Transitalia Marathon, mancano ancora due mesi, ma ora è già tutto pronto

Pochi giorni fa lo staff del Transitalia Marathon guidato da Mirco Urbinati ha effettuato il primo controllo “nota – nota” di tutto il Road Book dell’edizione 2018. Prima di tutto è bene avvisare : il TM 2018 sarà complicato, e non per modo di dire ! Bisogna avere le idee chiare per affrontarlo, e soprattutto la gomma tassellata !

La prima tappa, da Rimini a Passignano sul Trasimeno misurerà 268 chilometri, la seconda da Passignano a Cascia 260 e la terza ben 310, fino a Pescara e al traguardo finale del 2018. Mai prima d’ora una tappa aveva superato i 300 chilometri e le ore da passare in sella non saranno poche. Insomma tre giorni veramente ‘full immersion’ e soprattutto intensa, con la I maiuscola. La prima tappa arriverà sul Lago Trasimeno con un percorso scorrevole ma con tratti di off road molto lunghi che potrebbero già sin da subito stancare i meno esperti. Si incontreranno alcuni passaggi più tecnici e non ci sarà possibilità di by passarli. In quota si attraverseranno Marche ed Umbria e proprio

a ridosso del fine tappa ci sarà il tratto più impegnativo, stretto nel bosco con fondo di pietra. Con la seconda tappa entriamo nel cuore dell’evento; dopo i primi 100 km si sale in quota lungo la catena appenninica, impegnativa: punto cruciale della tappa un riordino a Nocera Umbra coordinato dall’omonimo Moto Club. Per la terza tappa partenza all’alba per un viaggio che attraversa due regioni fino al Mar Adriatico: percorso tecnico e molto navigato con un road book che sfiora le 300 note. La terza tappa sarà un saliscendi continuo fra altitudine e vallate Lazio/Abruzzesi con tratti di strada piuttosto pietrosa e impervia. Tutto il lavoro, oltre che da Urbinati e il suo staff è seguito da molte istituzioni che collaborano alla realizzazione sia del percorso sia dell’intero evento, in primis Passignano sul

Trasimeno (PG), Cascia (PG) e Marina di Pescara (PE) nonché la città di Rimini che ospiterà il Village nei giorni compresi fra il 25 e il 27 settembre. E a seguire la preparazione di questo evento unico nel suo genere per il settore Adventouring/Discovering c’è anche la FIM, Federazione Internazionale che anno dopo anno conferma la sua fiducia in un evento ormai di rilevanza mondiale.