Tragedia in Costiera. Morto nel pomeriggio di ieri un sub a Cetara (SA)

Un sub è morto nel pomeriggio di ieri a Cetara, in provincia di Salerno. L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sarebbe rimasto incastrato, durante una immersione, nei frangiflutti del porto del piccolo centro in costiera amalfitana. Al momento si sta procedendo alle attività di recupero del cadavere con i sub della Guardia Costiera. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Bianca.