Tragedia ad Atena Lucana (SA): uomo muore schiacciato dal trattore

Tragedia nel pomeriggio di oggi ad Atena Lucana. Un uomo ha perso la vita schiacciato dal trattore con il quale stava eseguendo dei lavori agricoli. Sul posto i sanitari per cercare di salvare la vita all’agricoltore, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Sala Consilina. Sul luogo della tragedia anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Il corpo dell’uomo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.