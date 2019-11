Tragedia a Sant’Egidio del Monte Albino (SA), donna muore folgorata nella doccia

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Sant’Egidio del Monte Albino, dove una donna di 58 anni è rimasta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia. La donna era nel bagno esterno all’abitazione e probabilmente il contatto tra l’acqua e lo scaldino, o un malfunzionamento dell’apparecchio, ha causato la scarica elettrica che l’ha folgorata. La scoperta è stata fatta dai due figli che non vedendola tornare hanno forzato la porta del bagno ed hanno scoperto il corpo accasciato a terra della madre. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 58enne.