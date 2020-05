Sala Consilina (SA) – Tragedia questa mattina per la morte di un uomo di circa 80 anni, in località Trinità. L’uomo da una prima ricostruzione, si sarebbe ribaltato con un trattore mentre stava lavorando in un campo agricolo nei pressi della sua abitazione. Sul posto l’immediato intervento dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina ed i vigili del fuoco del distaccamento salese. Sono in corso accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente.