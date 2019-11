Terremoto ’80: a Potenza convegno per ricordare le ‘Radici’

Ricordare il terremoto del 1980, che colpì l’Irpinia e la Basilicata, non vuol dire solo commemorare le vittime e tornare a quei giorni, fatti di crepe e macerie, ma anche il momento per fare il punto, dopo 39 anni, di quali furono i semi piantati nelle comunità per la ripresa e per il miglioramento di interventi, strutture, soccorsi e urbanistica. Sono stati questi gli argomenti al centro del convegno “Le radici della comunità”, che si è svolto nel pomeriggio, a Potenza, con il coinvolgimento degli ordini dei geologi, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, e degli agronomi-forestali, accanto ai rappresentanti delle istituzioni e dell’Università. “Ogni anno raccontiamo cosa abbiamo fatto – ha detto il responsabile della Protezione civile regionale, Guido Loperte – ed è stato fatto tanto. Ma tanto resta ancora da fare. Abbiamo molte certezze, come la rete di monitoraggio degli eventi, e una pianificazione che offre risposte in tempo reale. Bisogna però incrementare la capacità operativa, con un modello adeguato”. Il sistema di Protezione civile nazionale è nato proprio in seguito al sisma del 1980, e “oggi il sistema è organizzato, con una sala operativa, e una rete sul territorio”, i grado di avere dati reali su i diversi eventi. Un’altra “eredità” di quel sisma è, a Potenza, il quartiere Bucaletto, nato per ospitare i prefabbricati, molti dei quali oggi sono ancora abitati: “Abbiamo avviato tutte le procedure necessarie – ha spiegato il sindaco di Potenza, Mario Guarente – per accelerare i processi di riqualificazione dell’area. Partiremo subito con la costruzione di 75 alloggi, a cui ne seguiranno altri 50. Ho chiesto al governo di sbloccare quanto prima i fondi del bando periferie, che ci serviranno quindi per chiudere i lavori, e quindi questo capitolo che è durato troppo a lungo”.