Tempa Rossa, Bardi: “Passo in avanti sulle politiche di sviluppo e sul lavoro”

“Maggiori garanzie sul tema delle compensazioni ambientali e un sostanziale passo in avanti sulle politiche di sviluppo e sul lavoro”. E’ quanto emerso nel corso di un incontro per la definizione del protocollo con la Total per l’inizio della produzione a Tempa Rossa, a cui ha partecipato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, gli assessori regionali alle attività produttive, all’agricoltura e all’ambiente, Francesco Cupparo, Gianni Rosa e Francesco Fanelli, e i rappresentanti di Total, Shell e Mitsui. “Stiamo lavorando in maniera proficua – ha detto Bardi in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – alla definizione di un preliminare molto articolato che sarà oggetto dei nostri futuri incontri. Sarà il risultato di un lavoro paziente e certosino. Procediamo in un clima di confronto sereno ma determinato che favorisce l’approfondimento e l’intesa su ogni singolo aspetto oggetto delle nostre interlocuzioni il cui obiettivo fondamentale è di ottenere, attraverso la modifica del precedente accordo del 2006, il massimo risultato possibile rispetto ai temi del lavoro e dello sviluppo del territorio lucano”. “Le progressive e ulteriori aperture che stiamo registrando – ha concluso Bardi – sono il segnale che abbiamo impostato il giusto metodo. Abbiamo già convenuto di tenere nuove riunioni la prossima settimana coinvolgendo anche i sindaci della zona interessata”.