Teggiano (SA), una strada intitolata a Giuseppe Morello vittima delle Foibe

Si celebra oggi il “Giorno del Ricordo” dedicato alle vittime delle foibe e per l’occasione l’Amministrazione comunale di Teggiano ha deciso di intitolare una strada al concittadino Giuseppe Morello, l’Appuntato di Pubblica Sicurezza che da servitore dello Stato italiano subì il martirio dei grandi inghiottitoi carsici, avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra. Quella che finora era via “Santissima Pietà” da oggi assume il nome di “Via Appuntato di P.S. Giuseppe Morello, Vittima delle foibe”. Scopo dell’iniziativa è quello di porre le basi affinché non venga mai dimenticata questa triste pagina della nostra storia. Dopo il convegno svoltosi nell’aula consiliare “Innamorato” nel Complesso della S.S. Pietà, c’è stata la cerimonia dello scoprimento della targa, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Michele Di Candia, del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Padre Antonio De Luca, del Vice Prefetto della Provincia di Salerno Giuseppe Forlenza, del Questore Maurizio Ficarra e di Giuseppe Morello, familiare dell’intitolando. “Una giornata doppiamente importante – ha affermato il Questore – non solo perché si ricordano tutte le vittime delle foibe, ma anche per l’intitolazione di una strada a un figlio della Polizia di Stato. Complimenti all’Amministrazione di Teggiano, alla Giunta e ai cittadini che hanno voluto onorare con la loro presenza questa giornata che rimarrà nel cuore di tutti noi”. Una cerimonia significativa anche per il vice questore, secondo cui “intitolare una strada sigifica lasciare una testimoniaza forte di quello che Giuseppe Morello ha rappresentato. Non è solo un luogo fisico, ma è il luogo del ricordo”. L’appuntamento è stato promosso in particolare dal Consigliere comunale con delega alla Cultura, Conantonio D’Elia. “Ci commuoviamo ogni volta – ha affermato – al pensiero di cosa ha subito un servitore dello Stato per il solo fatto di essere italiano. Era il minimo che si potesse fare intitolare una strada di Teggiano al concittadino Giuseppe Morello. Chiunque passerà, saprà che Teggiano nel corso dei secoli ha sempre dato il suo contributo alla patria”. Giuseppe Morello ha infine ricordato la figura dello zio non solo raccontandone la storia, ma anche affermando che i familiari hanno saputo della sua scomparsa solo nel 2007, quando la Repubblica Slovena ha messo a disposizione dello Stato Italiano una lista di 1008 infoibati all’interno della quale c’era anche il nome di Giuseppe Morello. “Mio zio – ha concluso – non era un fascista né un comunista, aveva deciso di rimanere a Monfalcone per servire la patria”.