Teggiano (SA), raduno auto d’epoca: spostato il mercato della domenica

Domani mattina nel centro storico di Teggiano è atteso il raduno di auto d’epoca promosso dal Club tre Monti- veicoli d’altri tempi e il comune ha di deciso di spostare il mercato domenicale nel pomeriggio. Il comune di Teggiano ha infatti emanato un’ordinanza con la quale si sposta per domani, domenica 9 giugno, l’orario del mercato settimanale previsto nel Centro storico, in Piazza San Cono. La decisione è dovuta alla celebrazione di alcune iniziative che rendono necessaria la presenza di agenti di polizia municipale, e dunque per motivi di sicurezza. Domani mattina dunque in Piazza nel centro storico di Teggiano è attesa una carovana di auto d’epoca. Si tratta del raduno augurale della Federazione Asi, promosso dal Club tre Monti- veicoli d’altri tempi, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Teggiano e del comune di Montesano sulla Marcellana. L’appuntamento domani avrà inizio alle ore 8:00 con ritrovo in Piazza La Rocca a Montesano Scalo e partenza alle 10:30 per Teggiano. La carovana di auto d’epoca transiterà verso Trinità di Sala Consilina con sosta alla Pasticceria Peccati di Gola a Silla di Sassano, e alle 11:30 ci sarà la visita guidata al Centro storico di Teggiano. La manifestazione a cui parteciperanno 70 equipaggi terminerà alle 16:30 con la consegna di gadget e il commiato. Il comune di Teggiano dunque per motivi di sicurezza pubblica, ha deciso di spostare l’orario del mercato settimanale della domenica nel centro storico, che domani non si svolgerà come di consueto in mattinata ma nel pomeriggio dalle 16,30 alle 21,30. Dalle 16 alle 22 inoltre è disposta la chiusura al traffico veicolare di Piazza San Cono.