Teggiano (SA) – Nasce e-bike tour Cilento

Teggiano (SA) – Nasce una nuova attività nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la cui mission è rendere fruibile a tutti le bellezze naturalistiche, monumentali e culturali del territorio. “Le nostre mountain bike a pedalata assistita permetteranno di raggiungere traguardi sempre nuovi e conoscere luoghi che fino ad oggi si pensavano irraggiungibili in maniera sicura ed alla portata di tutti. Una pedalata con le e-bike offre divertimento e piacere senza troppo fatica. Un’occasione per vivere al massimo l’emozione di una gita in bicicletta lungo i numerosi percorsi per bici presenti nel nostro meraviglioso Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni” affermano i responsabili di e.bike tour cilento. Uno dei vantaggi delle e-bike è che si possono percorrere lunghe distanze e salite impervie aiutati da un piccolo motore elettrico che facilitata notevolmente la pedalata. Andare in bici è una delle attività fisiche più salutari ed ecologiche al mondo. “Far conoscere il nostro territorio e sfruttare i flussi turistici per incrementare la nostra economia oggi è un obbligo, avendo la disponibilità di luoghi incontaminati di una bellezza struggente”.

La presentazione avverrà il 18 giungo ore 10, interverranno la titolare dell’attività Annalia Cutolo, il Sindaco di Teggiano Michele Di Candia e le Guide che accompagneranno i turisti nei vari tour.