Teggiano (SA), l’aula consiliare intitolata al senatore Innamorato

“Sala consiliare Sen. Prof. Antonio Mario Innamorato sindaco di Teggiano 1987-1989”. Così si legge, da questa mattina, sulla targa posta all’ingresso della sala del Refettorio del Complesso Monumentale della Santissima Pietà nel Centro Storico di Teggiano. Stamattina infatti, alla presenza dei sindaci del territorio, di tanti cittadini e politici locali, si è svolta la Cerimonia di intitolazione dell’Aula Consiliare del comune al senatore Antonio Mario Innamorato, scomparso all’età di 81 anni dopo una lunga malattia ad aprile del 2018. Già senatore eletto nel Partito Socialista Italiano nella X e nella XI legislatura, fu Vicepresidente della Commissione di controllo sugli interventi nel Mezzogiorno tra il 1987 e il 1992 e ricoprì la carica di Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nel Governo Ciampi, dal ‘93 al ‘94. Fu anche presidente della provincia dall’85 all’87, oltre che sindaco di Teggiano. Primo firmatario della legge di Istituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, era un grande sostenitore delle potenzialità delle bellezze naturalistiche del territorio, tanto che nel corso del suo ultimo mandato al Senato fu il primo firmatario di un disegno di legge per l’istituzione della Soprintendenza archeologica di Paestum. Questa mattina, dopo lo scoprimento della targa dedicata all’indimenticato sentore Innamorato, con la benedizione da parte del parroco, ha preso il via un convegno moderato dal giornalista e storico Giuseppe D’Amico, e voluto dall’amministrazione comunale di Teggiano. È stato ricordato l’uomo e il politico Antonio Innamorato, ed è stata fatta una riflessione sulla storia della Politica di quegli anni, grazie anche alla presenza di alcuni dei protagonisti della vita politica dell’epoca, come gli onorevoli Carmelo Conte, Michele Pinto e Bobo Craxi. Un richiamo alla memoria, a politici che hanno dedicato la vita al bene comune. La cerimonia aperta dal sindaco di Teggiano, Michele di Candia, ha visto anche la partecipazione dell’Assessore al Turismo della Regione Campania, Corrado Matera, e delle figlie del Senatore Innamorato.