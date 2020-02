Teggiano (SA), il 10 febbraio la titolazione della strada a Giuseppe Morello

Importante appuntamento a Teggiano, in occasione del 10 febbraio “Giorno del Ricordo” dedicato alle Vittime delle foibe.L’Amministrazione comunale ha deciso infatti di ricordare, intitolandogli una strada, il concittadino Giuseppe Morello, l’Appuntato di Pubblica Sicurezza che da servitore dello Stato italiano subì il martirio delle Foibe. Il 10 febbraio dunque la strada ora nomata “Santissima Pietà” assumerà il nome “Via Appuntato di P.S. Giuseppe Morello, Vittima delle foibe”. Scopo dell’iniziativa del Comune di Teggiano è quello di porre le basi affinché non venga mai dimenticata questa triste pagina della nostra storia. Alla cerimonia parteciperanno il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Padre Antonio De Luca, il Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Russo e il Questore Maurizio Ficarra. Numerose sono le autorità civili e militari che hanno aderito all’invito. L’appuntamento, promosso in particolare da Conantonio D’Elia, Consigliere del Comune di Teggiano con delega alla Cultura e fortemente voluto dal Sindaco Michele Di Candia, celebrerà a pieno lo scopo del Giorno del Ricordo che vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».