Teggiano (SA) – Giovedì 11 giugno la presentazione del progetto per bambini, ragazzi migranti e minori non accompagnati

Teggiano (SA) – Giovedi 11 giugno dalle 19,00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Teggiano sarà presentato il progetto “LS 7.1 AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO A VANTAGGIO DEI BAMBINI E RAGAZZI MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI” facente parte dell’ambito della Strategia Aree Interne del Vallo di Diano. Nel corso della conferenza stampa che vedrà la presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Teggiano, dott.ssa Rosaria MURANO, in qualità di rappresentante dell’Istituto Scolastico capofila del progetto e del dott., Raffaele ACCETTA, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, quale rappresentante dell’Ente Capofila e promotore della Strategia delle Aree Interne, saranno illustrate tutte le fasi dell’intervento. Attori principali saranno i bambini che, posti al centro delle attività, daranno vita al portale “Il Vallo di classe” che rappresenta la conclusione della fase progettuale ma anche l’avvio di un nuovo strumento permanente di valorizzazione e promozione del territorio, della sua storia, della la sua cultura in funzione di una crescita umana ed economica.