Teggiano (SA) – Ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione IL VALLO DI CLASSE

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione IL VALLO DI CLASSE rivolto a bambini che frequentano le scuole primarie e secondarie di I grado che frequentano le classi 1^ e 2^. C’è tempo fino al prossimo 25 giugno per poter iscrivere i bambini all’importante ed innovativo intervento formativo organizzato dall’Istituto Comprensivo di Teggiano nell’ambito della Strategia d’Area Vallo di Diano. Il programma, rivolto a tutti i bambini che frequentano gli istituti comprensivi ed omnicomprensivi oltre alle scuole paritarie di Teggiano dell’Istituto Maestre Pie Filippini di Prato Perillo e l’Istituto Santa Teresa del Bambin Gesù di Polla. All’indirizzo www.icteggiano.edu.it, è possibile trovare tutte le informazioni utili per iscrivere i bambini ai tre corsi di formazione previsti dal progetto, ognuno dei quali prevede anche attività laboratoriali. L’iniziativa punta ad accrescere nei piccoli la consapevolezza del valore storico, culturale, ambientale ed alimentare del Vallo di Diano. Una consapevolezza che è alla base della crescita e sviluppo del territorio come da programma della Strategia Aree Interne. Durante le settimane di corso – che ha dovuto subire modifiche a causa delle nuove regole imposte dall’emergenza Covid – i bambini, seguiti da esperti, potranno conoscere meglio, divertendosi, la loro terra d’origine, in maniera tale da poterla promuovere e valorizzare creando intorno ad essa, nel futuro, lo sviluppo che merita cogliendone le peculiarità da cui trarre vantaggio economico e sociale. Tre i moduli operativi previsti. “Ti presento la mia terra” in cui la storia e l’arte del Vallo di Diano saranno i temi centrali dei lavori didattici. Altro modulo formativo è “Dieta Mediterranea” dedicato all’alimentazione locale e nel mondo e prevede anche attività laboratoriali. Infine il terno modulo è denominato “Incontro e Teatro” anche qui arricchito da attività laboratoriali in cui i bambini potranno approfondire il tema del giornalismo quale strumento di marketing territoriale ed anche laboratori di regia. Iscriversi è semplicissimo. È sufficiente collegarsi al sito internet dell’istituto di Teggiano dove è possibile trovare e scaricare il modulo di iscrizione che, una volta compilato dovrà essere inviato all’indirizzo pubblicato sul bando.