Teggiano (SA), al via la consegna delle mascherine ai bambini. Di Candia: “Indossatele”

Dopo aver distribuito una confezione con due mascherine per adulti a ciascuna famiglia di Teggiano, i volontari della locale Protezione Civile, con l’Amministrazione comunale, hanno avviato anche la distribuzione delle mascherine dedicate ai bambini. Come quelle per gli adulti, anche queste sono state rese disponibili dalla Regione Campania e saranno distribuite sempre in una confezione da due mascherine a tutte le famiglie con bambini dai 4 ai 16 anni. Per l’occasione il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha inviato un messaggio ai concittadini per invitare ad usare le mascherine e a farle indossare anche ai bimbi e ai ragazzi, dal momento che è un obbligo previsto da un’ordinanza della Regione Campania e visto che sono indispensabili per tutelare la salute di tutti. “Oggi voglio rivolgermi alla nostra parte migliore, il nostro futuro, i nostri cari giovani. Stiamo combattendo – ha detto – l’emergenza sanitaria con forza ed intelligenza. Ora le regole sono meno rigide, ma pur sempre da rispettare, sempre finalizzate ad evitare gli assembramenti, i contatti, i contagi. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca Vincenzo De Luca, ha ribadito più volte questo concetto, e ha ordinato l’assoluto divieto di circolazione senza indossare le mascherine. Oggi cominciamo la distribuzione delle mascherine che la Regione Campania ha donato ai nostri figli. La Protezione Civile, che ringrazio per l’attività di supporto che dona quotidianamente alla nostra Comunità, si recherà presso le abitazioni e consegnerà una confezione di mascherine per ogni concittadino di età compresa tra i 4 e i 16 anni. Invito caldamente ad indossare e a far indossare le mascherine. E’ importante non solo per la tutela della salute pubblica – ha concluso – , ma anche al fine di inculcare loro il senso del rispetto delle regole pubbliche”.