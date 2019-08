Teggiano, I Settembre vincono il Music Indie Contest 2019 e volano a New York

Un duo a metà fra il Brasile e la canzone d’autore. Così si definiscono i Settembre, duo campano che ha vinto la terza edizione del Music Indie Contest 2019 ed in qualità di vincitore parteciperà l’anno prossimo al Sing Off Series 2020 a New York. Con un sound che attinge dalla canzone d’autore italiana e che richiama la Bossa Nova brasiliana ed il Fado portoghese, testi raffinati e moderni e una forte ricerca della melodia, i Settembre hanno presentato in gara due brani, Teggiano, dedicata al paese di origine, e il loro ultimo singolo Luna e Luca. Il progetto dei Settembre è nato a Londra qualche anno fa dall’unione delle esperienze della cantante di Teggiano Angela Cicchetti e dal chitarrista napoletano Ivan Imperiali. A Londra hanno pubblicato un disco che raccoglie le canzoni suonate dal duo, della tradizione cantautoriale italiana in arrangiamenti originali con chitarra classica e voce. Ad inizio 2018 hanno deciso di tornare in patria, a Teggiano, a cui hanno dedicato il loro primo singolo, accompagnato anche da un video clip, in cui l’antico borgo viene presentato come il luogo in cui due amanti si ritrovano dopo lunghi viaggi, come due turisti capitati per caso in un posto magico e fuori dal tempo. Il brano ha dunque portato fortuna al duo campano che ha vinto il Music Indie Contest, festival itinerante per artisti emergenti che da tutta Italia vanno in Sicilia per una settimana esibendosi ogni sera su un palco diverso, giudicati da personaggi del mondo della musica nazionale. Grande attesa ora per l’esibizione a New York il prossimo anno.