Teggiano. Cittadinanza e Costituzione, sabato il processo simulato

Una delle Sale al piano superiore del complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano si è trasformata in un’aula di tribunale per un giorno, e ha fatto da location al processo penale simulato che si è svolto sabato mattina a cura degli studenti del liceo artistico di Teggiano e dell’istituto Sacco di Sant’arsenio, nell’ambito del progetto Cittadinanza e Costituzione-la scuola in comune, promosso dall’assessore all’istruzione di Teggiano. “Saremo capaci di cambiare” è stato lo slogan dell’iniziativa che quest’anno gode del patrocinio, tra gli altri, della Fondazione Falcone e del Premio Medaglia del Presidente della Repubblica. Un processo simulato introdotto dal Presidente del Tribunale di Lagonegro Luigi Pentangelo, e arrivato a conclusione di un percorso che ha portato gli studenti negli ultimi due mesi ad incontrare docenti universitari, avvocati e magistrati nell’ambito della MasterClass sulla legalità. Oltre al sindaco di Teggiano Michele di Candia, tra gli altri, hanno preso parte all’appuntamento Tommaso Pellegrino presidente del parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola vicepresidente della provincia di Salerno e il deputato Piero De Luca. “Nell’ambito della diffusione della cultura della legalità – ha fermato il presidente del Tribunale di Lagonegro Luigi Pentangelo – è indispensabile andare avanti per esempi e non per concetti, perché è tipico della mentalità dei giovani apprendere più facilmente quando si partecipa e non quando si ascolta”. Per il vicepresidente della provincia Carmelo Stanziola l’iniziativa merita un grande plauso, in quanto gli organizzatori hanno deciso di trattare una tematica così importanze come la cittadinanza, e di conseguenza il rispetto del cittadino, della persona e della comunità. “Il processo simulato – ha detto – serve anche a far capire quali sono i ruoli delle istituzioni sul territorio”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, secondo cui “Le nuove generazioni si affacciano alla società in un modo diverso, e le istituzioni e la scuola hanno l’obbligo di far capire che il rispetto delle regole è alla base del vivere civile. È necessario far capire ai ragazzi quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, e dunque far conoscere loro la nostra Carta Costituzionale”.