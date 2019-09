Teggiano, Carmine Pinto presenta “La guerra per il Mezzogiorno”

Torna a Teggiano, il nuovo libro del professore Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea all’Università di Salerno, dal titolo “La guerra per il Mezzogiorno – Italiani, borbonici e briganti 1860-1870“, edito da Laterza. Di recente insignito del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno per la sezione saggistica, il volume sarà presentato giovedì 26 settembre dalle 18,30 presso la vinoteca Amaro Teggiano, nel centro storico della città museo. In programmata discussione con l’autore in collaborazione con Mondadori store di Sala Consilina. Si parlerà della prima guerra italiana che si combatté nel Mezzogiorno, dove tra il 1860 e il 1870, il movimento unitario e le Istituzioni del nuovo Stato si scontrarono con borbonici e briganti napoletani. Il libro, per la novità di materiali e documenti usati e per la vastità delle ricerche compiute, offre una prospettiva sulla guerra del brigantaggio che innova interpretazioni fino ad oggi date per acquisite. L’opera sta riscuotendo notevole successo al punto che è già in stampa la seconda edizione. “Questo libro – ha spiegato l’autore – racconta una guerra che per un decennio attraverso’ il Mezzogiorno d’Italia, dove politici, attori sociali e bande criminali si contrastarono per obiettivi diversi. Nel caso degli unitari d’Italia, prendere il Mezzogiorno, tenerlo, significava legittimare definitivamente l’unificazione italiana, nel caso degli altri borbonici e briganti significava significata sopravvivere e forse per questo una guerra già scritta”.