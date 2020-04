“Teatro casalingo”, domani appuntamento con Simeoli

Settima puntata, social e web martedì 7 aprile alle ore 17, per “Teatro casalingo” dell’Associazione Scena Teatro: curata dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale Petrosino. Il format, protagonista domenica sulle frequenze di Radio Rai 2 durante il programma Viva Sanremo condotto da Pino Strabioli, “ospita” l’attore e regista Marco Simeoli. Legato al panorama culturale sin dalla giovane età, la famiglia è proprietaria di uno dei negozi di musica storici della città di Napoli, l’autore partenopeo dà vita alla propria formazione nella Capitale all’interno della grande scuola di recitazione di Gigi Proietti. L’esordio su di un palcoscenico? Il primo cameriere in “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. Arrivando ai giorni nostri, ed anche ad un pubblico più vasto, da ricordare le partecipazioni a “La squadra”, “Camera Cafè”, “Piloti”, “Distretto di polizia” ed “I delitti del cuoco”. Teatro, cinema e televisione continuano ad essere ancora oggi. Aggiungi un appuntamento per oggi il suo pane quotidiano. Teatro casalingo, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com, un modo semplice d’incontrarsi tra brevi monologhi, video messaggi, interventi e rubriche durante l’emergenza sanitaria covid-19.