“Teatro casalingo”, domani appuntamento con D’Angi e Kaneba

“Teatro casalingo” tocca quota dieci puntate. Traguardo importante per il format voluto dall’Associazione Scena Teatro, in onda attraverso i social ed il web giovedì 16 aprile alle ore 17, e condotto dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale Petrosino. “Ospiti”, domani pomeriggio, la cantante Giovanna D’Angi ed il comico Carlo Kaneba: siciliani doc e più volte in coppia sul palco. L’interprete messinese, al termine di una intensa attività dal vivo, nel 2005 con il brano “Batticuore” supera le selezioni presso l’Accademia di Sanremo Giovani. Il passo successivo è l’accesso alla 55esima edizione del Festival presentando “Fammi respirare”. Nel 2018 ritorna a far parte della prestigiosa manifestazione canora, questa volta nella veste di ospite e su esplicita richiesta di Michelle Hunziker, esibendosi contro la violenza sulle donne. Un anno più tardi è in distribuzione il suo nuovo lavoro discografico, “Senza paracadute”, con etichetta Senza Dubbi s.a.s e distribuito da Belive. “Felicissima di essere stata coinvolta in questa avventura – dichiara Giò D’Angi – e ringrazio di cuore Antonello e Pasquale. In questo momento casalingo, idee del genere riescono a tener viva la creatività e l’attenzione. Terminato questo periodo, spero che questo progetto possa proseguire con identitico seguito e successo”. Il cabarettista catanese, proprietario per anni dell’attuale Drag Queen dove si proponevano spettacoli di trasformismo, dà il via alla propria carriera con il duo “Le Vipere”. Diviene autore dei testi di “Femmine per caso” e prende parte ai programmi “Tempi Moderni, “8mm”, “La sai l’ultima?” (classificandosi terzo nella puntate finale) e “Cultura Moderna”. Raggiunge la definitiva consacrazione nel 2004 con l’assegnazione del premio “Maugeri-Amenano D’Argento” per la sua singolare capacità eclettica di trasformarsi in mille personaggi ed intensa e ricca personalità. “Una iniziativa molto interessante – afferma Carlo Kaneba – a cui prendo parte con interesse, ma spero al tempo stesso di poter tornare al teatro per vivere nuovamente il teatro in prima persona”. Teatro casalingo, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com, è anche brevi monologhi, video messaggi, interventi e rubriche durante l’attuale emergenza sanitaria Covid-19.