Taglio finanziamenti per gli eventi, Pica: “Presenteremo un nuovo progetto”

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, attraverso un comunicato stampa ha chiarito la vicenda riguardante il taglio dei finanziamenti per gli eventi da parte della Regione Campania. Ecco il testo integrale della nota: “La decisione della Regione Campania di ridurre del 33% i finanziamenti già concessi sul Poc 2019/’20 e le successive disposizioni impartite dall’Ente provinciale per il turismo hanno determinato l’obbligo per il Comune di rivedere integralmente il progetto già approvato, di cui all’apposita delibera di Giunta municipale. Ci scusiamo per quanto verificatosi, con l’impegno a ripresentare in tempi brevi un nuovo progetto aggiornato ed integrato”.