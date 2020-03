Taglio abusivo di alberi a Montecorvino Rovella (SA): sequestrati 100 quintali di legna

La Polizia locale di Montecorvino Rovella è riusciti a sventare un furto di legna, già tagliata e pronta per essere immessa sul mercato nero. A seguito della segnalazione di un cittadino in una zona montuosa a confine con il Comune di Acerno hanno rinvenuto 100 quintali di legna già tagliata ed in procinto di essere caricata. Il materiale è stato sequestrato e sarà devoluto nei prossimi giorni ad associazioni di volontariato e parrocchie. Sono in corso le indagini della polizia locale per risalire agli autori del furto.