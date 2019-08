Svimez: “Al Sud più emigranti che migranti”

Una emorragia di abitanti, in particolare giovani, con il rischio di spopolamento dei centri più piccoli; le aree interne del salernitano, del casertano, avellinese e beneventano. Una economia che torna a vedere lo spettro della recessione, con il gap di lavoro rispetto ad altre aree del Paese che torna a scavarsi. Servizi non all’altezza degli standard di cui beneficiano gli altri cittadini. Tornano i toni cupi nel rapporto della Svimez sul Mezzogiorno italiano, che anticipa le difficoltà per l’economia meridionale. Secondo i dati anticipati oggi , gli emigrati dal Sud tra il 2002 e il 2017 sono stati oltre 2 milioni, di cui 132.187 nel solo 2017. Di questi ultimi, “66.557 sono giovani (50,4%, di cui il 33% laureati)”. Il saldo migratorio interno, al netto dei rientri, “è negativo per 852 mila unità – prosegue Svimez – Nel 2017 sono andati via 132 mila meridionali, con un saldo negativo di circa 70 mila unità”. La ripresa dei flussi migratori è “la vera emergenza meridionale, che negli ultimi anni si è via via allargata anche al resto del Paese”. Secondo i dati, sono più i meridionali che emigrano dal Sud per andare a lavorare o a studiare al Centro-Nord e all’estero che gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali.