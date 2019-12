Sulla vetta del Cervati, il brindisi di fine anno

Sanza (SA) – Un buon anno, con l’augurio che ogni desiderio si possa realizzare. Dalla vetta della Campania, il Monte Cervati, l’amministrazione comunale di Sanza, la Pro Loco e l’associazione escursionistica TreT, oggi a Mezzogiorno, sulla vetta del Monte Cervati, per il tradizionale brindisi di fine anno. Un brindisi con gli escursionisti che hanno voluto vivere questo momento all’insegna dell’amore per la montagna e della meravigliosa vetta del Cervati che si è fatta trovare imbiancata da un manto di neve consistente che ha consentito una ciaspolata e lo sci di fondo. Ad accompagnare gli escursionisti l’associazione TreT che ha voluto segnare con un brindisi ben augurale questo nuovo progetto che mette al centro la valorizzazione della montagna. A salutare l’imminente arrivo del nuovo anno, il vicesindaco di Sanza, Toni Lettieri e l’assessore al turismo, Angelo Marotta. “Salutiamo un anno, il 2019, che è stato portatore di grandi novità per il Cervati e per la nostra comunità. Un anno di grande lavoro ma anche di grandi risultati. Abbiamo puntato sul turismo escursionistico; abbiamo promosso il territorio attraverso l’Ufficio di Promozione Turistica del Comune di Sanza; stiamo lavorando al consolidamento del sistema economico locale puntando ora alla rivalutazione del centro storico” ha commentato il vicesindaco Lettieri.