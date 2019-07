Sulla Luna un pezzo di Basilicata.

Lo chiamavano ‘la tigre della missione Apollo’. Ai più il suo nome, Rocco Petrone dice poco o nulla, eppure è anche grazie a questo italo-americano, dal 1966 al 1969 direttore delle operazioni di lancio al John F. Kennedy Space Center della Nasa, che mezzo secolo fa l’uomo conquistò la Luna. Per rendere giustizia alla sua memoria – scrive Il Giorno – è uscito in questi giorni un libro prezioso, Dalla terra alla luna, Rocco Petrone, l’Italiano dell’Apollo 11 (Rubbettino), scritto dal giornalista Renato Cantore, una carriera in Rai fino alla vicedirezione della Tgr. E soprattutto lucano come era (di origini) lo stesso ingegnere meccanico, angelo custode degli astronauti Armstrong, Aldrin e Collins, scomparso a 80 anni nel 2006. «Sicuramente non è stato solo colui che, a capo di una squadra di 500 tecnici, diede il go alla missione. A lui -si legge – si deve la direzione anche di tutte le operazioni preliminari, trentamila circa, da quando cioé il Saturn V SA-506, il razzo che sparò in orbita il modulo spaziale, approdò sulla piattaforma di lancio, il 20 maggio 1969, al countdown del 16 luglio». Figlio di emigrati italiani, giunti in America da Sasso di Castalda, nel Potentino, a soli sei mesi rimase orfano di padre. La mamma pensò di far ritorno in Italia, ma, con l’aiuto dei nostri connazionali dello Stato di New York, riuscì a far crescere i suoi quattro figli.