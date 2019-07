Sul Monte Cervati ritorna “il Gigante della Campania”

Sanza (SA) – L’appuntamento è fissato al 21 luglio a mezzogiorno sulla vetta più alta della Campania, il Monte Cervati. Ritorna “il Gigante della Campania”, una pièce unica, scritta, diretta ed interpretata dal maestro Enzo D’Arco e con la partecipazione di Antonella Giordano e Marzio D’Arco, capace di impossessarsi dei raggi del sole che verticalmente baciano la vetta del Cervati, per far sì che trafiggendo i cuori e le anime, possano risvegliare il senso di appartenenza ad una Regione, ad una terra, ad una montagna. Partendo dal silenzio e dai suoni della montagna, dal vento e dal sole, dagli alberi e dall’erba, dagli uccelli e dalle mucche, dagli uomini e dalle donne, si riscopra il gusto per il bello che c’è, che ancora c’è, in questa nostra terra, in questo nostro amato Sud ed in particolare nella nostra Campania. Tutti figli di una sola e unica, grande e bella Regione, ma capace di conservare in sé la forza delle tradizioni locali, della tipicità alimentare, della lingua che cambia da paese a paese. Un tesoro da riscoprire, tutelare e diffondere. L’evento sostenuto anche dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e La Cantina delle Arti, il Rifugio Cervati Casa Rosàlia (Riccardo D’Arco) e la Sottosezione CAI “Montano Antilia” (Andrea Scagano), dall’Arciconfraternita Maria SS della Neve e dal Comune di Sanza, si terrà a 1899 slm, sulla Vetta del Monte Cervati. Escursionisti, appassionati, visitatori arriveranno in vetta per le ore 12:00, dai diversi punti di accesso della Montagna, dove troveranno lo spettacolo più alto della Campania, sulla vetta più alta della nostra Regione ed interamente gratuito. Al termine dello spettacolo un pranzo conviviale, con i prodotti della ruralità contemporanea, potrà essere consumato alla Casa del Pellegrino, presso il Santuario Madonna della Neve di Sanza. Un Evento Culturale, Ambientale e Sociale unico. L’obiettivo, tra l’altro, è far innamorare il popolo della propria Terra, arricchire di contenuti il fantastico scenario paesaggistico del Parco Nazionale, rilanciare la speranza per essere pronti alla sfida futura che vedrà le zone pedemontane protagoniste indiscusse di uno sviluppo ecosostenibile. Info e prenotazioni per le escursioni ed il pranzo: 340.7306064 – 327.2588839