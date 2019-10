Sud: Asstel, con 5g opportunità e salto per colmare il divario

“La nostra visione dell’Italia del futuro è quella di un Paese leader che offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia, con servizi digitali pervasivi e accessibili a tutti, che garantisce libertà di scelta e sicurezza ai cittadini e genera lavoro a prova di futuro”. Così Pietro Guindani, Presidente di Asstel – Assotelecomunicazioni, l’associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni, ha presentato oggi al Polo digitale dell’Università Federico II gli orizzonti che si aprono per le imprese con l’arrivo del 5g. Guindani ha prefigurato il futuro prossimo nell’evento “5G: Opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno”, sottolineando: “Il 5G rappresenta per il Mezzogiorno un’opportunità cruciale, perché può permettergli di valicare con un salto storico i suoi gap infrastrutturali ed economici, e incubatori meridionali, come Campania New Steel, possono essere importanti palestre di sperimentazione per i servizi della nuova tecnologia”. Al convegno hanno partecipato rappresentanti del mondo imprenditoriale e dell’università, ma anche delle pubbliche amministrazioni, come l’Anci. Guindani ha ricordato che la sperimentazione in Italia da due anni ha già coinvolto “E-Health, Smart Industry, viabilità, sicurezza cittadina, video monitoring e smart agricolture con test che hanno dimostrato le potenzialità della tecnologia di quinta generazione e la sua rilevanza strategica nell’immediato futuro”. Nell’esplorazione della nuova tecnologia, Guindani ha sottolineato che “sul tema dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici l’Italia presenta una situazione del tutto particolare: a fronte dell’esistenza di norme internazionali, l’Italia si è dotata di norme più stringenti rispetto al resto d’Europa, con il rischio di gravi effetti sullo sviluppo. Infatti questo disallineamento normativo comporterà la creazione di una rete infrastrutturale con maggiore densità territoriale e quindi maggiori costi, tempi di realizzazione più lunghi, limitazione nella realizzazione di servizi innovativi con alti requisiti tecnologici e un maggiore impatto ambientale. Per tale ragione, la migliore misura di supporto all’infrastrutturazione del Paese è che i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici vengano adeguati agli standard europei”.