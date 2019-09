Stress da rientro? i consigli per alzarsi col piede giusto

È prodotta da una struttura collocata al centro del cervello, la ghiandola pineale o epifisi, è la melatonina, l’ormone che regola i ritmi di sonno e veglia, considerata una sostanza naturale e quindi sicura tanto da poterla dare anche ai bambini, già ritenuta dal filosofo Cartesio addirittura la sede dell’anima. “Capita che a volte, viaggiare attraverso diversi fusi orari, ritornare dalle vacanze estive subendo il cosiddetto ‘stress da rientro’, trascorrere molto tempo davanti allo schermo del computer e smartphone possa far andare l’orologio biologico ‘fuori tempo’ recando diversi disturbi al nostro organismo. Alzarsi col piede giusto è il segreto per rendere l’intera giornata produttiva” spiega Camilla Pizzoni, direttore scientifico dei Laboratori Pool Pharma e direttore tecnico dell’Osservatorio PoolPharma Research, che fornisce un vademecum di consigli: 1) Pianificare la giornata del giorno dopo, anche solo decidere cosa indossare e cosa mangiare a colazione, decisioni apparentemente banali che se prese il mattino stesso, rubano tempo e fatica a questioni più importanti. 2) Evitare di poltrire a letto dopo il suono della sveglia. 3) Cercare di addormentarsi e svegliarsi a orari regolari è un toccasana per mente e corpo. 4) Idratare il corpo bevendo un bicchiere di acqua al risveglio, dopo ore senza bere per attivare il metabolismo. 5) Praticare sport al mattino presto aiuta a liberare endorfine. 6) Iniziare la mattina esponendosi alla luce naturale in quanto la luce inibisce la produzione di ormone del sonno, la melatonina, e fa bene all’umore. 7) Fare un’abbondante colazione con frutta e verdura e nelle ore serali evitare di assumere alimenti che richiedono tempi di digestione molto lunghi come cibi ricchi di grassi o superalcolici e tutti gli alimenti eccitanti. Questi consigli potrebbero aiutare il nostro organismo quando persistono insonnia, nervosismo o irritabilità e disturbi legati al jet-lag.