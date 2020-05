Stop alla Crew Dragon, rinviato di almeno tre giorni il decollo

Una lunga attesa verso un momento che in molti considerano storico: il primo lancio spaziale di una navicella costruita da un’impresa privata che ha le potenzialità per cambiare per sempre la tipologia dei viaggi oltre l’atmosfera terrestre. Poi, a 16 minuti dal fatidico “zero” nel conto alla rovescia è arrivato lo stop cha ha costretto a rinviare di almeno tre giorni il decollo della Crew Dragon, frutto della tecnologia della SpaceX di Elon Musk, verso la Stazione spaziale internazionale, con a bordo due astronauti americani. Il meteo non è stato dalla parte della Crew Dragon: il lancio della navetta della Space X, previsto alle 22.33 ora italiana da Cape Canaveral è stato rinviato per le condizioni non buone del tempo atmosferico. La nuova finestra di lancio è prevista per sabato pomeriggio. Un’interruzione che ha deluso il pubblico, tra cui il presidente Trump e il suo vice Pence, ma che la NASA, che ha pianificato la missione insieme a SpaceX, ha ritenuto indispensabile per la sicurezza della missione. Le condizioni del tempo sopra la Florida centrale, infatti, lasciavano un’alta possibilità per la navicella di incappare in fulmini, e un possibile disastro, in questo momento storico e a 11 anni dall’ultimo lancio dal suolo americano, sarebbe stato probabilmente una pietra tombale sulla nuova era spaziale che invece a Washington tutti vogliono aprire, ovviamente all’insegna della potenza e della tecnologia a stelle e strisce. Jim Bridenstine, amministratore della NASA, ha condiviso la scelta di fermare il conto alla rovescia e ha spiegato, con uno stile tutto americano, che “se non siamo pronti a partire, semplicemente non partiamo”. Prossima possibile tappa di questa lenta rincorsa a una nuova storia il 30 maggio. Trump su Twitter ha scritto che ci sarà, anche se, al momento, le previsioni meteo restano molto incerte e tutt’altro che rassicuranti.