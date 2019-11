Stalking: 2.596 contatti dal 2001 a “Telefono Donna” Potenza

Potenza – Dal 2001 al 2019 sono stati complessivamente 2.596 i contatti al Centro antiviolenza “Telefono donna” di Potenza, di cui 114 in questo anno: nella Casa rifugio “Casa delle donne Ester Scardaccione” sono invece ospitate 22 persone (433 in totale dal 2001) e 1.256 notti di permanenza in totale. I dati sono contenuti nel Report annuale dell’associazione “Telefono donna”, e sono stati illustrati stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dalla presidente, Cinzia Marroccoli. I colloqui personali che si sono svolti nel Centro sono stati 132 nel 2019, e 1.542 dal 2001. Le consulenze legali sono state 20 (472 dal 2001). Le donne seguite sono poi state 49, in maggioranza con un lavoro pubblico (12) e dalla provincia di Potenza (29): la fascia media di età è tra i 42 e i 49 anni, seguita dai 34-41 anni. Nella Casa rifugio sono attualmente ospitate dieci donne e quattro minorenni, oltre a sette donne e un minore già accolti negli anni precedenti, per un totale di 214 donne e 111 minorenni dal 2001. Si tratta di donne occupate saltuariamente, di cui sei disoccupate. Le denunce sono infine 30, pari al 26,3% dei contatti, e sono 18 per maltrattamenti, sette per stalking, tre per abusi e molestie. Nel 2019 l’associazione Telefono Donna si è costituita parte civile in quattro processi. “In un primo momento – ha detto Marroccoli – ci chiedono consiglio o consulenza, e su 114 nuove donne che si sono rivolte a noi, 30 hanno seguito un percorso di uscita dalla violenza, e dieci quelle che abbiamo ospitato nella Casa. Negli ultimi anni è cambiata una necessità di chiedere aiuto, rendendosi conto che ci si trova in situazioni difficilmente risolvibili da soli. Chi viene ha già maggiore consapevolezza di dover avere un aiuto per cambiare la situazione. La denuncia è poi un altro passo, che non tutte ancora fanno per tanti motivi”.