Spread Btp- bund sui minimi da febbraio a 152 punti.

Piazza Affari riduce il rialzo (Ftse Mib +0,86%) poco prima dell’avvio di Wall Street. In crescita lo spread a 155 punti, mentre prosegue la corsa di Unicredit (+3,38%), su ipotesi di nuove operazioni con altre banche dopo L’Opas di Intesa (+1,8%) su Ubi (+0,75%), ormai allineate al prezzo del rilancio. Acquisti anche su Moncler (+3,33%) e Pirelli (+2,9%), mentre scivolano Leonardo (-1,98%), Tim (-1,71%) e Atlantia (-1,44%). Poco mossa eni (+0,11%), nonostante il rialzo del greggio (Wti +3,14% a 42,09 dollari). Euro in lieve calo in avvio di giornata sul dollaro: la moneta unica europea passa di mano a 1,1520 contro il livello di 1,1565 i di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. In lieve rialzo la moneta unica sullo yen a 123,10. Le incertezze per l’economia mondiale spingono le quotazioni dell’oro che in netto rialzo: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.857 dollari l’oncia sui mercati asiatici, guadagnando lo 0,8%. Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York sui dati delle scorte in aumento. Il greggio Wti cede lo 0,6% a 41,63 dollari al barile. Il brent scende dello 0,5% a 44,08 dollari. Borse contrastate in Asia e Pacifico, così come i futures sull’Europa, negativi, e su Wall Street, positivi, in una giornata priva di dati macroeconomici rilevanti. Digerito l’accordo nell’Ue sul Recovery Fund, gli investitori guardano con preoccupazione alle trimestrali in arrivo e all’emergenza Covid, che è tutt’altro che trascurabile in diverse aree del mondo, sia in Asia che nelle Americhe. In calo Tokyo (-0,58%) e Sidney (-1,32%), poco mossa Seul (-0,01%) a differenza di Taiwan (+0,61%) e Shanghai (+0,94%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,4%) e Mumbai (-0,02%). In calo il greggio (Wti -0,52% a 41,7 dollari), positivo l’oro (+1,83% a 1859,77 dollari l’oncia) insieme agli altri metalli preziosi e non. Sempre sugli scudi l’euro a 1,15 dollari. Il biglietto verde soffre anche nei confronti dello yen, penalizzando i titoli dei grandi esportatori come Toyota (-1,65%) e Sony (-1,42%).