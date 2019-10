Sport, nasce l’Atletica Salerno

Nel solco della più pura tradizione sportiva salernitana, che vide nascere nel 1919, esattamente 100 anni fa, l’Unione Sportiva Salernitana, una polisportiva che insieme al calcio annoverava tra le sue principali attività l’atletica e la corsa, è nata ieri sera l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Salerno. Nella splendida cornice della Lega Navale, grazie alla disponibilità del presidente Fabrizio Marotta anche lui tra i fondatori della nuova società, si sono riuniti ben 45 soci fondatori (ma un altro centinaio di soci sono già in forza), che hanno decretato la fusione tra le Asd Atletica Arechi e 42Kappa Running Salerno insieme con tanti altri amici runners tesserati con ad altre squadre. Emozioni, determinazione, sogni, obiettivi, hanno caratterizzato la prima riunione del Consiglio Direttivo della neonata società, che ha nominato Ruggero Gatto presidente e Gabriele De Feo vicepresidente, più altri 11 consiglieri a comporre una squadra operativa coesa, solida, concreta. Il neo eletto presidente Ruggero Gatto, che ha tenuto a ringraziare anche l’assessore allo Sport del Comune di Salerno l’avvocato Angelo Caramanno per la sua vicinanza al sodalizio, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova fase dell’atletica a Salerno, evidenziando come “in un periodo nel quale assistiamo a scissioni e divisioni, noi abbiamo deciso di unirci perché insieme saremo più forti e competitivi. Abbiamo condiviso la scelta di denominare la nuova società “Atletica Salerno” perché i nostri atleti sono orgogliosi di rappresentare la città ovunque andranno a gareggiare. Siamo stati determinati nel portare avanti questo progetto di fusione e lavoreremo per dare a tutti gli appassionati di atletica, soprattutto ai giovani runners, l’opportunità di coltivare la loro passione all’insegna dei sani valori dello sport”. Tra le sue principali attività la nuova associazione annovererà l’atletica, la corsa e il fitwalking (camminata sportiva) e i colori sociali saranno quelli del Gonfalone del Comune di Salerno (azzurro, rosso e oro), a simboleggiarne il legame con la città.