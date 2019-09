Sport, domani la presentazione della Virtus Arechi Salerno

Domani, venerdì 27 settembre, alle ore 11, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione agonistica della Virtus Arechi Salerno, la terza che il sodalizio salernitano si appresta a vivere ai nastri di partenza del campionato nazionale cestistico di Serie B Old Wild West. In occasione dell’evento, saranno rese note le linee programmatiche della società relative alla stagione agonistica 2019/2020, presentato alla città e alla stampa l’organico e lo staff tecnico blaugrana e mostrata in anteprima la nuova divisa di gioco. A presenziare al battesimo ufficiale di un’annata certamente cruciale nell’esperienza del sodalizio, vi saranno il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’onorevole Piero De Luca, l’assessore allo Sport Angelo Caramanno, il consigliere comunale Domenico Mazzeo e il presidente della Virtus Arechi Salerno, Nello Renzullo. Il debutto in campionato, invece, è previsto per domenica 29 settembre alle ore 18:00 in casa.