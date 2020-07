Spinoso (PZ), sorpresi in piazza con un panetto di hascisc: due arresti

Trovati in possesso di circa 87 grammi di hascisc, a Spinoso (Potenza), due giovani – uno di 21 anni e l’altro di 18 – sono stati arrestati dai Carabinieri. I due giovani, che erano seduti su una panchina di una delle piazze del paese – sono stati arrestati in flagranza di reato durante un controllo notturno: oltre al panetto di hascisc, i militari dell’Arma hanno anche scoperto che uno dei due aveva un bilancino di precisione per pesare la droga.