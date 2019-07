Spettacoli – Il 25 agosto concerto gratuito di Massimo Ranieri a Sanza (SA)

Sanza (SA) – “Per me sarà un grande onore essere a Sanza, sulla vetta più alta della Campania, il Cervati, con Malìa” Queste le parole di Massimo Ranieri che ha confermato il suo spettacolo a Sanza (SA) nell’ambito del Meeting del Cervati 2019. Sarà un concerto evento gratuito, quello di Massimo Ranieri, con lo spettacolo Malìa; la punta di diamante dell’articolato programma Meeting del Cervati 2019 proposto dall’amministrazione comunale di Sanza. Dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto evento di Vinicio Capossela, l’appuntamento ora è per il 25 agosto ore 22,00 in Villa Comunale con il grande artista Massimo Ranieri. Con lui sul palco ci saranno grandi nomi della musica italiana per un viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz. Lo spettacolo Malìa, con una connotazione specifica ai temi della natura, della tradizione e dei costumi locali. La malìa della canzone napoletana approda all’Estate sanzese con protagonista assoluto Massimo Ranieri. Domenica 25 agosto dalle 22,00 nella villa comunale di Piazza San Francesco il cantante e attore partenopeo si esibisce con le canzoni dell’album Malìa, un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz. Con lui sul palco ci saranno grandi nomi della musica italiana: Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Da “Malafemmina” di Totò a “Dove sta Zazà”, passando per “Strada ‘nfosa” di #Modugno e “Torero” di #Carosone, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz, iniziato nel 2015 con l’album “Malìa -Napoli 1950-1960”, non tralasciando però i successi di sempre, da “Rose rosse” a “Perdere l’amore”, da “Vent’anni” a “Erba di casa mia”. “Malìa”, sorprende per eleganza e originalità: nella loro rielaborazione morbida e spesso intessuta di assoli ammalianti, i brani acquistano nuova eleganza grazie alla voce dell’artista, dando vita a un mix ironico e frizzante tipico dell’espressività partenopea, ma al tempo stesso elegante e pieno di sfumature dal sapore americano. Ne viene fuori un lavoro delicato, gentile e aggraziato, dove la voce di Ranieri disegna emozioni che dal vivo diventano ancora più intense. A rivivere è un momento magico delle canzoni napoletane, quando, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, quelle melodie già universali si riempirono improvvisamente di estate e di erotismo, di notti e di lune. E si vestirono di un fascino elegante e internazionale per merito dei tanti interpreti di quelle melodie. Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale di Sanza che da due anni ha intrapreso un progetto di valorizzazione della vetta più alta della Campania, il Cervati. Il progetto realizzato con Anni60produzioni è inserito nel POC 2019 con il contributo della Regione Campania.