Spaccio di eroina nel Salernitano e nel Potentino, nei guai cinque persone

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga da parte della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno. In corso l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con base operativa nelle città di Salerno e Aversa, in provincia di Caserta. I cinque sono accusati di aver commercializzato importanti quantitativi di eroina nelle città di Potenza, Salerno e provincia. Gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Potenza, Salerno, assieme agli investigatori della Squadra Mobile di Vicenza e Caserta stanno eseguendo anche diverse perquisizioni.