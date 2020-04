Spaccio di droga, tre arresti a San Rufo (SA)

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA), nel corso di controlli finalizzati al rispetto della normativa emergenziale dell’epidemia per polmonite Covid-19, ulteriormente rafforzati in occasione delle festività pasquali, hanno arrestato tre persone: un 23enne pregiudicato, un 24enne ed un 49enne – per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo a San Rufo, i militari hanno notato che da una vettura in transito, con a bordo i tre, veniva lanciato un sacchetto di plastica e, successivamente, il conducente cercava di sfuggire al controllo dei Carabinieri. Dopo aver intimato l’alt, hanno recuperato il sacchetto con 70 grammi di marijuana. I tre uomini venivano arrestati e puniti con multe pesanti per aver violato le misure governative di contenimento dell’epidemia da Coronavirus. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Lagonegro attraverso la celebrazione del rito per direttissima in videoconferenza, secondo il protocollo di intesa siglato dalla Procura della Repubblica di Lagonegro e dal locale Tribunale, mediante l’utilizzo di tablet in uso alla Compagnia di Sala Consilina, dotazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.