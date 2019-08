Alla periferia di Potenza la Polizia ha scoperto un “laboratorio” per confezionare la droga da spacciare: due giovani sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In totale gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile hanno sequestrato circa 450 grammi di hascisc e 480 euro in contanti.